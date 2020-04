Tramonti in lutto per Maria Amato, mamma dello Chef Abate scomparso nella tragedia di Atrani

Lutto a Tramonti in Costiera amalfitana. La città piange la perdita di Maria Amato, all’età di 82 anni. Ad annunciare la scomparsa è una famiglia affranta dal dolore, a partire dai figli Vincenzo ed Alessandro, poi le nuore, i tanto amati nipoti Maria, Sara, Erasmo e Maria Aurora, oltre alle sorelle, i cognati e i parenti tutti. Una persona splendida, amata da tutti, dal cuore buono, oggi ci lascia una grande donna, prima che madre esemplare.

Vista la situazione di emergenza sanitaria e nel rispetto delle norme del dpcm, non si terrà alcun rito funebre e si dispensa dalle visite. La salma, dunque, giungerà da Cava de’ Tirreni domani, sabato 25 aprile alle ore 9:30, in vista del Cimitero di Tramonti per l’inumazione.

Le condoglianze giungono anche dall’amministrazione comunale e dei cittadini di Atrani, che ricordano anche il figlio di Maria, lo chef Carmine Abate, scomparso nella tragica frana di Atrani del 2010.

Ecco il post del comune di Tramonti:

“Sentite condoglianze alle famiglie Amato e Abate da parte della Amministrazione comunale e della cittadinanza. Maria aveva perso il figlio nel tragico crollo di Atrani nel 2010, ma aveva saputo reagire con forza.

Ai familiari tutti sentimenti di affetto e vicinanza per il lutto che stanno vivendo in questo momento particolare.

Ricordiamo che, da decreti governativi, non si può fare visita a casa della defunta.”

Anche la redazione di Positanonews e il suo direttore, si uniscono al dolore delle famiglie Amato e Abate per la triste perdita della signora Maria, nella speranza che un caloroso abbraccio possa essere di conforto.