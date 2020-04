Tramonti, Emergenza Covid: mascherina obbligatoria per le uscite. Prorogate fino al 13 aprile tutte le misure

A Tramonti sono state prorogate le misure per contenere i contagi da coronavirus, ed è stata adottata un’ordinanza che indica l’obbligo di indossare la mascherina per le uscite. Con ordinanza sindacale n. 20, i cittadini di Tramonti ogni qualvolta si recano fuori dall’abitazione, devono adottate tutte le misure precauzionali adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio: da oggi è obbligatorio utilizzare dispositivi di protezione individuale (Dpi), contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. Tutte le attività sociali esterne, per motivazioni di comprovata necessità, devono avvenire ovviamente distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Il sindaco Domenico Amatruda con ordinanza n. 21, ha inoltre disposto la proroga fino al 13 aprile dei divieti di accendere fuochi all’aperto, di eseguire attività edilizie di carattere pubblico e privato e le attività di vendita ambulante su tutto il territorio comunale.