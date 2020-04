Tramonti. Domani consegna a domicilio dei buoni spesa, di seguito gli esercizi commerciali dove spenderli

Tramonti, Costiera Amalfitana. Domani consegna a domicilio dei buoni spesa, di seguito gli esercizi commerciali dove spenderli. BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19

Siamo giunti a conclusione dell’iter per l’assegnazione dei buoni spesa. Da domani i volontari della P. A. “I Colibrì” li consegneranno a domicilio in quest’ordine: Pucara, Ponte, Paterno S.Elia, Pietre, Novella, Paterno S. Arcangelo, Figlino, Gete, Corsano, Capitignano, Cesarano e Campinola. Si conta di finire in giornata o, al massimo, fino in due giorni.

Di seguito gli esercizi commerciali su tutto il territorio di Tramonti in cui è possibile spenderli.

“Ci scusiamo per l’attesa e vi ringrazio per aver compreso il senso delle mie parole nello scorso videomessaggio”, ha detto il Sindaco Domenico Amatruda.