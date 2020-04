Tramonti. Didattica a distanza: arrivano i tablet e le connettività per 21 famiglie

La didattica a distanza, in questi tempi difficili, sta mostrando tutta la sua efficacia grazie all’impegno di alunni, studenti, docenti e famiglie. I device sono indispensabili per svolgere le attività a distanza.

Si è concluso alcune ore fa l’incontro dei militari con l’Istituto “G. Pascoli” di Tramonti, con il capitano della Compagnia dei Carabinieri di Amalfi, Umberto D’Angelantonio, ed il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Tramonti Giorgio Covato, che hanno consegnato ausili e connettività alle famiglie richiedenti di Tramonti. Ad annunciarlo la Dirigente Scolastica Luisa Patrizia Milo.

“Non è stato un percorso facile effettuare le procedure di acquisto – ha spiegato la preside Milo – in quanto in alcune zone di Tramonti la connessione risulta lenta. Quindi si è reso necessario, oltre all’ausilio, l’acquisto di modalità di connessione. L’affiancamento dei Carabinieri rappresenta una sicurezza per la scuola e per l’utenza in tema di applicazione di norme di distanziamento e di dispositivi di protezione individuali e si pone altresì, per i giovani alunni, come modello di abnegazione nell’offrire in maniera incondizionata e permanente un servizio al cittadino”. ha aggiunto la Dirigente scolastica

Accanto alla Dirigente, il Sindaco Domenico Amatruda presenza costante e confortante per l’intera cittadinanza soprattutto in questo particolare momento di disagio e di disorientamento e il Presidente del Consiglio di Istituto Dott. Prisco Apicella, massima rappresentanza della sinergica alleanza educativa scuola-famiglia.