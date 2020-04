Tramonti, Covid: tre nuovi contagi. Predisposti nuovi tamponi, situazione sotto controllo

Salgono a quattro i casi positivi a Tramonti, con tre nuovi contagi. Secondo i test effettuati, sono i familiari della signora di Campinola a risultare positivi ai tamponi effettuati dai sanitari dell’Asl Salerno nei giorni scorsi. “Sono arrivati pochi minuti fa i risultati dei 12 tamponi faringei effettuati sui contatti avuti dalla signora di Tramonti risultata positiva al Covid-19 negli scorsi giorni – si legge nella nota, pubblicata sulla pagina istituzionale del Comune – Tre suoi familiari sono risultati positivi. Già in quarantena dal momento stesso in cui hanno appreso la positività della loro parente, rimarranno in isolamento domiciliare finché non saranno guariti. Grazie alla loro collaborazione, in queste ore abbiamo ricostruito la catena dei loro contatti e sono stati predisposti nuovi tamponi. La situazione è sotto controllo. Vi chiediamo di restare a casa e di attenervi alle ultime ordinanze comunali. Insieme ce la faremo!”