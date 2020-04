Tramonti, Covid: due nuovi casi positivi. 23 contagiati in Costa d’Amalfi

A Tramonti si rilevano due nuovi casi di coronavirus, sugli otto tamponi effettuati ieri ed analizzati al Ruggi d’Aragona alle persone legate alla famiglia del primo contagiato a Tramonti. “Due tamponi, di quelli sottoposti nei giorni scorsi, sono risultati positivi – scrive il Comune, in una nota su Facebook – Si tratta di persone riconducibili allo stesso nucleo familiare, che già erano in isolamento domiciliare da alcuni giorni. Il Sindaco, in collaborazione con le forze dell’Ordine e con le persone risultate positive al test e della Polizia Locale, ha ricostruito la mappa dei contagi e sono stati disposti ulteriori 5 tamponi sui contatti diretti e indiretti avuti dai nuovi contagi. A tutti loro un augurio di pronta guarigione. La situazione è sotto controllo. L’invito alla popolazione di Tramonti, anche in vista del rafforzamento dei controlli, è quello di rimanere a casa e limitare le uscite.” L’attuale situazione in Costa d’Amalfi registra 12 contagiati a Vietri sul Mare (con un guarito), sei a Tramonti, uno rispettivamente a Maiori, Amalfi, Cetara, Ravello e Praiano.