Tramonti, caso positivo al Coronavirus Covid-19 a Campinola

Tramonti, dopo Maiori e Amalfi, e i vari casi in Costiera amalfitana, ha un cado. A comunicarlo il sindaco Giordano L’Asl Salerno ci ha comunicato che è stato riscontrato un caso positivo al Covid-19 a Tramonti (Campinola). Non è un caso collegato ai tamponi effettuati ieri in Costa d’Amalfi (che sono risultati negativi). La situazione è sotto controllo. La signora, alla quale rivolgiamo i nostri auguri di pronta guarigione, è ricoverata già da qualche giorno. L’Amministrazione comunale e le Forze dell’ordine locali stanno ricostruendo la catena di contatti che ha avuto la signora, per attivare immediatamente tutte le procedure opportune. Si raccomanda di mantenere la calma e di non uscire, restare a casa è l’unica arma che abbiamo. Vi aggiorneremo su eventuali sviluppi.