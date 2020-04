Tramonti. Avviso per raccolta del fabbisogno comunale per il sostegno al fitto delle abitazioni principali

AVVISO per la raccolta del fabbisogno comunale per il SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO/ECONOMICA.

(Piano socio/economico della Regione Campania ex DGR 170/2020).

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

1. 50% del canone mensile per tre mensilità;

2. importo massimo del contributo complessivo: € 750,00