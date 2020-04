Tramonti. Attivato il conto corrente dedicato alla solidarietà alimentare. VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, anche il Comune di Tramonti, con l’assessorato ai servizi sociali e il coordinamento dell’assistente sociale, ha provveduto, rispondendo alle richieste della popolazione, ad attivare un conto corrente dedicato alle donazioni per la solidarietà alimentare, al fine di consentire ai cittadini – che lo volessero – di intervenire attivamente e personalmente con erogazioni liberali.

Il conto è stato aperto presso l’Istituto Bancario UBI Banca – Filiale di Minori

con il seguente IBAN: IT 47 N 03111 76250 000000000627

I versamenti dovranno essere intestati al Comune di Tramonti (SA) con la seguente causale: Donazioni emergenza Covid-19.

Tali donazioni sono detraibili fiscalmente ai sensi dell’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il ricavato sarà utilizzato, come già specificato, per misure urgenti di solidarietà alimentare a favore delle famiglie del

territorio che versano in situazioni economicamente difficoltose a causa delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

«Tramonti ha da sempre una spiccata indole solidale e lo dimostra anche in questo difficile periodo storico – ha dichiarato il sindaco Domenico Amatruda. Con questa iniziativa abbiamo voluto rispondere ai cittadini che ci hanno chiesto di poter donare per aiutare chi è in difficoltà ma non sapevano come farlo con discrezione. Ecco, da oggi, l’iban predisposto per le donazioni Covid-19 consentirà loro di aiutare i concittadini senza imbarazzo. L’intero ricavato, vorrei tranquillizzare la popolazione, andrà ripartito tra le famiglie indigenti, tra coloro che hanno seri problemi economici».