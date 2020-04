Tramonti. Il 23 aprile interruzione della corrente elettrica fino alle 16:30, ecco le zone interessate

Costiera amalfitana. Giovedì 23 aprile, dalle 9:30 alle 16:30, Tramonti è interessata da un’interruzione della corrente elettrica a causa di alcuni lavori di manutenzione.

Ecco le zone interessate, comprese di numero civico:

Intanto si ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze, confidando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.