Traffico di farmaci nell’Agro Nocerino-Sarnese

Traffico di farmaci tumorali, in 18 rischiano il processo. Ci sono anche due indagati dell’Agro nocerino, rispettivamente di Nocera Inferiore e di Angri. L’indagine chiusa solo qualche mese fa, è stata condotta dalla procura di Cremona, che ha ora chiesto il rinvio a giudizio per tutti gli indagati, scrive Nicola Fiorentino su Il Mattino . Lo scorso settembre, i carabinieri del Nas aprirono uno squarcio su di un sistema di smercio di farmaci antitumorali «intelligenti», mirati alla distruzione della patologia neoplasica. Farmaci dall’enorme valore, da 30mila euro a confezione, finiti sequestrati in gran quantità dagli inquirenti, durante il blitz. L’epicentro dell’organizzazione era in Lombardia, nel comune di Crema. I farmaci, però, venivano rubati negli ospedali del Sud Italia, per la maggior parte, poi piazzati sul mercato, sia in Europa ma anche in Medio Oriente e nelle zone dell’Africa. Luoghi dove vi era carenza di medicinali. Le accuse vanno dall’associazione a delinquere alla ricettazione, fino al commercio di medicinali guasti o imperfetti. Diversi i comuni coinvolti, oltre ad alcuni del Nord, anche quelli di Napoli e della provincia di Salerno. I due indagati dell’Agro nocerino, inquadrati come «corrieri», ai fini dell’organizzazione, si erano difesi davanti al gip, durante gli interrogatori, spiegando di non avere nulla a che fare con quel «sistema». Per il mese di luglio, periodo nel quale è stata fissata l’udienza preliminare dinanzi al gip, in molti hanno già avanzato richiesta di essere giudicati con rito abbreviato, mentre altri hanno deciso di patteggiare la pena. Altri, invece, potrebbero optare di difendersi in dibattimento.

LA SCOPERTA

Le posizioni dei due salernitani sono decentrate e non ritenute al vertice, come quelle dei presunti promotori, di origini napoletane ed egiziane. L’inchiesta fu infatti ribattezzata «Dawaa» – farmaco in lingua araba – e partita da un primo plico sequestrato ad un corriere privato, che a sua volta lo aveva ricevuto da un egiziano. Il pacco era destinato in Francia e conteneva 99 confezioni di farmaci ad alto costo e ad uso esclusivo ospedaliero. Da lì i carabinieri ricostruirono il primo passaggio, per poi dare un numero al lotto dei farmaci e alla scatola originale. I farmaci rubati negli ospedali provenivano dalle province di Catania, Bari, Salerno e Bologna. Erano poi i napoletani a comprarli, con successiva rivendita agli egiziani, gli unici in grado di dare uno sbocco al mercato illecito grazie ad una rete di spedizionieri e intermediari in grado di attivare il canale di mercato. All’aeroporto di Malpensa, poi, il gruppo aveva piazzato dei complici in grado di sistemare i farmaci nelle valigie, fino al Cairo, dove venivano poi attivati i rivenditori. Sarà il gip ora, a valutare l’enorme impianto accusatorio, per poi decidere al termine dell’udienza riguardo le singole posizioni.