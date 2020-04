Tovere di Amalfi in lutto per la scomparsa di Anna Avitabile

Tovere di Amalfi. Dopo una vita dedicata al lavoro ed alla famiglia, oggi a Salerno è venuta a mancare Anna Avitabile, vedova di Florindo Avitabile. A darne il doloroso annuncio i figli Benedetta, Rosa, Rachele, Ciccio, Salvatore, Paolo e Stefania, la sorella Rachele, i generi e le nuore, i cognati e le cognate, i nipoti e tutti i parenti che l’hanno amata in questa vita e che ora ne piangono la scomparsa. La salma giungerà mercoledì 29 aprile alle ore 10.30 nella Cappella del Cimitero di Tovere di Amalfi dove sarà benedetta non potendosi celebrare i funerali in ottemperanza al Decreto emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato al contenimento del Covid-19. La redazione di Positanonews formula le proprie condoglianze ai familiari per il lutto che li ha colpiti.