Torneo BeSports: il Benevento conquista la vetta, male la Salernitana, così così la Juve Stabia.

Nell’attesa di riprendere il calcio giocato in campo, la Lega B ha ideato il torneo virtuale di BeSports, che vede le 20 squadre della seconda divisione nazionale darsi battaglia tra console a eFootball Pro Evolution Soccer 2020. La seconda giornata di campionato ha visto la Juve Stabia, reduce da una doppia vittoria al debutto, uscire con un gusto agrodolce. Le vespe, capitanate dai gamer Saigo_Facim e Belvone88, sono riuscite a ricavare dalla doppia sfida con il Pisa solo tre punti, perdendo malamente la gara di ritorno per 5-1. Proprio a causa del brutto ko contro i toscani, i gialloblù hanno perso la vetta conquistata all’esordio in questa competizione. A piazzarsi al comando, invece, è stato il Benevento capitanato dai player Gsimo90 e Teclis-88. I giallorossi, dopo aver raccolto un pareggio e una vittoria in occasione della prima giornata contro il Pisa, nel confronto con il Cittadella hanno portato a casa la bellezza di 6 punti e quindi un punteggio pieno. Doppio successo che, appunto, è valsa alla strega la cima della classifica, alla pari con il Livorno. Mentre è stata una giornata decisamente no per la Salernitana rappresentata dai gamer daveil92 e Carlo Curtò. I granata, dopo lo scoppiettante debutto con due successi netti e decisi, sono andati al tappeto al cospetto del Cosenza che si è aggiudicato entrambe le sfide con un secco 4-2.

Risultati:

ANDATA

Chievo-Empoli 4-1

Spezia-Crotone 0-1

Benevento-Cittadella 1-0

Livorno-Perugia 5-3

Cremonese-Entella 3-1

Trapani-Venezia 1-1

Cosenza-Salernitana 4-2

Pescara-Pordenone 0-3

Juve Stabia-Pisa 3-1

Frosinone-Ascoli 0-0

RITORNO

Empoli-Chievo 4-3

Crotone-Spezia 3-4

Cittadella-Benevento 0-1

Perugia-Livorno 1-2

Entella-Cremonese 1-1

Venezia-Trapani 1-2

Salernitana-Cosenza 2-4

Pordenone-Pescara 3-6

Pisa-Juve Stabia 5-1

Ascoli-Frosinone 3-3

CLASSIFICA:

Benevento 10

Livorno 10

Juve Stabia 9

Crotone 7

Cosenza 7

Chievo 7

Cremonese 7

Pordenone 6

Spezia 6

Salernitana 6

Ascoli 6

Frosinone 5

Trapani 5

Pisa 4

Venezia 4

Pescara 3

Cittadella 3

Empoli 3

Entella 2

Perugia 1