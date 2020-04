Tornato dal Nord per il funerale della mamma a Ceraso nel Cilento, multato

Salerno . Tornato dal Nord per il funerale della mamma a Ceraso nel Cilento, ma viene scoperto e sanzionato dagli Agenti della Polizia Locale. I caschi bianchi stanno anche risalendo all’identità di altre persone che hanno preso parte al corteo funebre dell’anziata donna.

Stando a quanto riportato dal sito Voce di Strada, circa 30 persone hanno partecipato alle esequie fermandosi prima dinanzi la casa della donna per poi proseguire per il cimitero dove era prevista la benedizione della bara. Come è noto, in pieno clima di emergenza da coronavirus, sono vietati assembramenti anche per riti di natura religiosa.