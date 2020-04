Oggi 11 aprile, Sabato Santo, l’Ostensione straordinaria della Sacra Sindone dalla Cappella in cui è custodita. La liturgia è guidata da Monsignor Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino, nonché custode del telo sacro. Un momento storico da vivere con fede in questo periodo in cui tutti siamo messi a dura prova dalla Pandemia. Papa Francesco, nella sua ultima visita a Torino, ha definito la Sacra Sindone “Icona dell’amore più grande”, quell’amore che ora la Chiesa invoca per sconfiggere il coronavirus. Due anni dopo la sua ultima ‘apparizione’, la Sindone torna visibile in televisione, e per la prima volta nella sua storia sui social, per “una lunga preghiera che apre il nostro cuore alla fede nella resurrezione”.