Thurnau partecipa alla “Spesa Solidale” di Positano. Grazie ai nostri amici del “Gemellaggio”. In questo momento di condivisione della battaglia contro il Coronavirus Covid-19 un gesto di solidarietà a chi anche nella perla della Costiera amalfitana è in difficoltà . Nel ringraziarli gli auguriamo Buona Pasqua e un presto ritorno da noi in Italia

Egregio Sindaco Michele De Lucia, cari Consiglieri comunali, cari Cittadini della nostra amata Citta gemellata Positano! Con grande preoccupazione seguiamo la situazione in Italia e a Positano! Sentiamo con loro tutti e vogliamo stare a loro fianco in questo momento difficile!

Partecipiamo all azione “Spesa solidale” del Comune di Positano con 1500€. Rimanere in buona Salute tutti, auguriamo a tutti i Cittadini una Buona Pasqua!

Freundeskreis Thurnau-Positano

il Presidente Volker Seitter

Foto d’ archivio