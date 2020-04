Il TG2 a Positano per documentare la crisi da Coronavirus. Le parole del sindaco Michele De Lucia e di Giovanni Capilongo dell’Hotel Le Agavi

Anche Rai2 accende i riflettori su Positano concentrandosi in particolare sull’effetto del Coronavirus sul turismo. Una Positano che, pur essendo alle soglie di maggio ed in primavera inoltrata, si presenta con una veste diversa da quella degli altri anni, con le tipiche stradine vuote e senza turisti. Il primo cittadino ha affermato come in questo momento non servono parole ma sono necessari i fatti, sottolineando come questa chiusura “forzata” costa il lavoro a circa 5.000 persone con tutti i danni economici che ne conseguono. De Lucia ha voluto focalizzare l’attenzione su questo grande problema che la città di Positano sta affrontando ed evidenzia il fatto che i dipendenti delle strutture turistiche non hanno ricevuto i 600 euro di aiuto dal Governo, al quale chiede un interesse per la situazione di tante famiglie in ginocchio.

Il servizio del TG affronta anche un altro aspetto legato alla crisi derivante dal Coronavirus, ovvero l’assenza di coppie, per la maggior parte straniere, che scelgono Positano ed il suo panorama come location ideale per le proprie nozze, portando con sé un indotto economico.

Oltre al sindaco è stato intervistato anche Giovanni Capilongo dell’Hotel Le Agavi il quale ha dichiarato come gli operatori del settore turistico auspichino un aiuto a fondo perduto poiché non tutti possono accedere al finanziamento previsto. E conclude sottolineando come questo possa costituire un intervento fondamentale in grado di permettere alle aziende di organizzarsi in attesa che la pandemia sia passata.