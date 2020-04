Terrore a Cava de’ Tirreni. Neonato di 11 giorni sospetto coronavirus, poi il tampone negativo

Momenti di forte tensione, ieri mattina, a Cava de’ Tirreni per un sospetto caso di coronavirus. Protagonista della vicenda, un bimbo di soli 11 giorni.

Il neontato, come scrive anche “Il Mattino”, era giunto all’ospedale di Cava con sintomi riconducibili al covid. Poi è stato trasferito al Ruggi di Salerno dove il tampone ha dato un esito negativo.

Attualmente è in convalescenza domiciliare e le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. Nel frattempo, in attesa della consegna degli ultimi interventi alla struttura modulare e agli ospedali dedicati, che dovranno consentire la graduale ripresa delle attività chirurgiche e ambulatoriali, sospese nei nosocomi a causa dell’emergenza coronavirus, con la creazione di due ambienti distinti (covid e non covid), la Uil medici chiede l’attivazione di protocolli assistenziali condivisi e di un’autorità scientifica provinciale che coordini tutte le attività.