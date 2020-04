L’ Italia e la Campania si conferma una terra a rischio sisma. Terremoto in Irpinia, scossa sentita anche in Costiera amalfitana e Penisola sorrentina. Una scossa di terremoto di magnitudo Richter 3.3 , si è verificata alle 7.35 di questa mattina ad una profondità stimata di 11 chilometri nell’area di Nusco, a 4 chilometri a sud-est dal comune, in Alta Irpinia. È quanto ha rilevato- come riporta il sito web irpinianews.it – la sala sismica di Roma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il movimento tellurico è stato avvertito distintamente anche ad Avellino e nel Salernitano, principalmente ai piani alti degli edifici. Al momento non si segnalano danni a cose o persone nella zona dell’epicentro. Arrivano segnalazioni anche dalla Costa d’ Amalfi e Sorrento, ma non c’è alcun danno a cose e persone.