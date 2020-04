E’ tempo di Pasqua: arrivano i regali!

E’ tempo di Pasqua ed arrivano le sorprese anche per l’Ospedale Cotugno di Napoli che, da diversi giorni, sta operando in prima linea contro il Coronavirus. Radio Marte ha deciso infatti, di omaggiare gli “eroi” col camice bianco con circa 300 uova di cioccolato per ringraziare di quanto fatto finora! E nei prossimi giorni, come già accaduto con Ariano Irpino, la “radio dei marziani” farà pervenire una fornitura di mascherine anche alla popolazione di Lauro, comune irpino dichiarato recentemente “zona rossa”.