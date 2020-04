Tecnologia: i migliori giochi online del 2020

Il mondo dei giochi avanza velocemente dietro la spinta delle nuove tecnologie capaci di regalarci titoli sempre più realistici e di successo. In questo 2020 sono tanti i nuovi giochi presentati che hanno catturato l’attenzione di milioni di appassionati grazie ad una grafica sempre più avanzata ed alla possibilità di vincita che è sempre più elevata.

Tra i giochi di ruolo, sono tante le nuove proposte che stanno avendo successo in questo periodo. Un esempio? Tera? Il gioco con un sistema di combattimento che non è il solito punta e clicca, ma un action player a tutto campo. Il gioco segue una progressione di livelli assolutamente coinvolgente, diventando sempre più difficile andando avanti, con continui aggiornamenti e nuove sfide da affrontare.

Tera ha una grafica molto curata in stile fantasy, una modalità multiplayer e tanti personaggi tra cui scegliere, per combattere in modi diversi e da personalizzare. Tera è un gioco facile da iniziare e subito divertente, quindi consigliato anche a chi non ha mai giocato a giochi di ruolo ed MMO su PC.

Neverwinter, invece, è ispirato a Dungeons & Dragons, Neverwinter Nights, il primo MMO in assoluto con grafica e il gioco BioWare. Neverwinter è gratuito da giocare, in modalità multiplayer, ricco di combattimenti incentrati sull’azione, dungeon impegnativi e luoghi da esplorare. Il gioco si svolge a missioni che seguono una storia e tante sottomissioni facoltative che servono per accrescere la forza del personaggio.

Se vi piacciono gli scenari apocalittici non potete non giocare a Crossout. Questo gioco offre la possibilità di scavare e creare i materiali per costruire i veicoli più temibili da battaglia. In quello che è essenzialmente il gioco del film Mad Max, si può personalizzare la macchina da battaglia con tanti parti su misura da usare per distruggere i nemici in combattimenti ricchi di azione. Si può giocare in entrambe le modalità PvE e PvP, combattendo anche contro i boss creati da altri giocatori.

Ci sono moltissime armi a disposizione, lanciarazzi e mitragliatrici che favoriscono il gioco più aggressivo, per chi non ama le attese e la tattica.

Le migliori app di giochi online

Non potevamo non parlarvi delle migliori app di gioco. Gli smartphone stanno diventando delle vere e proprie console che consentono di godere di un’avventura sempre più appassionante. Hungry Shark Evolution, ad esempio è un gioco molto simpatico che vi permette di controllare uno squalo col quale dovete accumulare punti mangiando tutto ciò che vi capita a tiro per far evolvere il vostro squalo in uno più grande.

Con Sonic Dash siete nelle vesti del mitico Sonic the Hedgehog, uno dei miei giochi preferiti di anni fa, sul mio vecchio pc. In questo gioco dovrete affrontare ostacoli e pericoli di tutti i tipi per arrivare incolumi alla fine di ogni missione. Uno dei migliori giochi gratis per android 2020.

Se siete alla ricerca di un gioco d’avventura scaricate Syberia, uno dei migliori giochi android che potete trovare. Questo gioco ha già qualche anno ma è tuttora bellissimo, caratterizzato da una storia originale, ricca di colpi di scena e disegnato dal grande fumettista belga Benoit Sokal.

L’unico appunto, se così si può dire, è che certi enigmi sono un po’ difficili da risolvere senza dover utilizzare la soluzione. Entrambe le versioni del gioco sono a pagamento ma se non avete ancora provato questo gioco non rimarrete delusi dai soldi spesi.

Alto’s Odyssey ripropone la formula che aveva decretato il successo del primo episodio della serie, coinvolgendoci in una emozionante discesa libera dal picco di una montagna, mentre sullo sfondo si alternano panorami suggestivi. Si tratta di un’esperienza in grado di unire la straordinaria immediatezza di un sistema di controllo touch basilare, gestibile tramite la pressione di un solo dito sullo schermo, e una direzione artistica sorprendente, specie considerando il contesto.

L’introduzione di alcune interessanti novità sul fronte del gameplay riesce a rinfrescare l’azione quel tanto che basta per coinvolgere nuovamente anche chi aveva passato ore con Alto’s Adventure.

A proposito di arte, è disponibile gratis su Google Play Store in questi giorni anche Monument Valley 2, il gioiellino di Ustwo che ci vede stavolta seguire le vicende di una madre e di una figlia, alle prese con il tradizionale percorso impossibile che, grazie a un gioco di prospettive e ad altri ingegnosi espedienti, dovremo modificare per consentirgli di raggiungere di volta in volta l’uscita del livello. Palesemente ispirato alle opere di M.C. Escher, il gioco vanta un impatto visivo eccezionale, che ammalia e lascia il segno mentre esploriamo le sempre più complesse ambientazioni alla ricerca di una soluzione per il puzzle.

Anche se molto più di nicchia non possiamo non citare i casinò games ed in particolare le slot free spin che per la loro facilità di fruizione sono molto amate dagli appasionati.