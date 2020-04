Tante proposte sulla ripresa del calcio. Una fra tutte: “Il torneo dei rigori”.

Il calcio dovrebbe ripartire a maggio. Le domande e le perplessità su questa possibile ripartenza sono tante: come si può far scendere in campo delle squadre per praticare uno sport che prevede la vicinanza e il contatto tra i giocatori? Ebbene, questo e tanti altri quesiti ce li siamo posti anche noi nella rubrica “Madicosaparliamo” di Gigione Maresca. Un’ipotesi originale avanzata dal giornalista è quella del “torneo dei rigori”: le prime 4 squadre e le ultime in classifica si dovrebbero sfidare ai rigori, per decretare il vincitore dello scudetto nel primo caso e le retrocessioni nel secondo. Una soluzione che rispetterebbe le norme di sicurezza dettate dall’emergenza coronavirus e potrebbe far felici i club, gli sponsor ed i tifosi che, seppur per diverse ragioni, auspicano tutti una pronta ripresa!