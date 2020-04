Tamponi in Costiera amalfitana. I primi 16 sono negativi, entro stasera dovrebbero essere esaminati 39 sui 50. Ma i sindaci dovrebbero comunicarlo ufficialmente . Come annunciato da Positanonews questa mattina entro stasera ci dovevano essere i risultati di tutti i tamponi. Il sindaco di Minori Andrea Reale ha parlato di una cinquantina di tamponi, ma fino a ieri erano 39 tamponi da fare. Meraviglia che la Costa d’ Amalfi è l’unico territorio in Campania che ancora non divulga pubblicamente questi dati, in ogni angolo della Campania e d’Italia i sindaci sul proprio profilo istituzionale ogni sera danno i dati, come la Penisola Sorrentina che seguiamo. Dunque aspettiamo i risultati degli altri tamponi o meglio la notizia se sono tutti negativi o c’è qualche positivo al coronavirus Covid-19. Sperando che i Comuni diano notizie precise pubbliche rivolte a tutti i cittadini senza far stare noi giornalisti attaccati al telefono e riportare quello che di viene detto . L’informazione deve essere data in maniera diretta e pubblica rivolta a tutti, ne più ne meno di quello che fa Sorrento, Sant’Agnello, Meta, ma anche altri comuni della provincia di Salerno e Napoli. Il maggior numero di tamponi è a Maiori, poi Amalfi, Minori, Tramonti e uno a Positano.