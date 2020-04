Tampone al personale sanitario di Vico e Sorrento: nessun positivo al covid-19

Penisola sorrentina. In questo periodo di emergenza sanitaria, ogni tanto giunge una buona notizia dagli ospedali di Vico e Sorrento che ogni giorno fronteggiano un nemico invisibile di nome coronaviurs.

Gli ospedali “Santa Maria della Misericordia” di Sorrento e “De Luca e Rossano” di Vico Equense, hanno sottoposto tutto il personale sanitario di emergenza a tamponi per il covid-19.

Non sono mancati gli attimi di preoccupazione tra le famiglie di medici e infermieri. Qualche analisi preventiva ha rivelato dei probabili positivi al virus, ma le rassicurazioni sono arrivate subito dopo l’esito del tampone: nessun infetto tra il personale sanitario di emergenza a Vico e Sorrento.

I tamponi verranno comunque effettuati con periodicità di 10 giorni in via precauzionale, per scongiurare un pericoloso contagio di tutto l’ospedale.