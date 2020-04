Sull’Isola Verde una Domenica delle Palme di Speranza e Fiducia

Dopo un ritardo enorme, l’ASL è riuscita a sottoporre a tampone, un giovane assente dal lavoro già da diversi giorni.giorni. Il responso di positività al covid 19, è arrivato con estremo ritardo dall’ASL, quindi nell’attesa si è reso necessario disporre la sanificazione del supermercato e la messa in quarantena dei lavoratori che sono stati a contatto diretto con il loro collega.

Un focolaio che non accenna a spegnersi, soprattutto in seguito all’ultimo caso del lavoratore di un centralissimo e frequentato supermercato ubicato nel comune di Ischia Porto.

Ad Ischia è stata una Domenica delle Palme, piena di speranza ma anche triste, più che su tutte le altre isole del golfo partenopeo: si è raggiunta quota 36 di persone positive, a cui sommare un incalcolabile cifra di quelle in isolamento fiduciario.

Non si può proprio dire, che qui le istituzioni si siano mosse a dovere, nonostante ci sia l’attenuante costituita dal mare, che allontana maggiormente rispetto ad altri territori dal capoluogo di riferimento, per le operazioni sanitarie di rito.

Non si erano ancora metabolizzate, le recenti misure anticontagio, prese nel comune di Casamicciola, che hanno reso necessario un cordone sanitario intorno alla popolosa zona della Marina.

Ironia della sorte, la prima chiusura in terra isolana è toccata proprio al Rione della combattiva signora, divenuta famosa all’esordio dell’emergenza, per la sua violenta esternazione sul molo al porto, per la chiusura delle frontiere isolane ai turisti “Lumbard”. Ed oggi viene spontaneo il pensiero: Era razzismo di ritorno, paura o semplice presentimento?