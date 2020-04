Strada Tramonti – Maiori: Quasi 600 anni fa la duchessa di Amalfi ne ordinava la riparazione

Tramonti – Maiori, Costiera amalfitana. “E la stessa Eleonora D’Aragona Duchessa di Amalfi, soggiornando nel 1459 ad Amalfi, ebbe a lagnarsi dello stato deplorabile in cui rimanevano le strade di Tramonti, di cui ne ordinò pronta riparazione”.

E’ questo quanto si legge in un documento antico centinaia di anni, condiviso da Gennaro Pisacane sul gruppo Facebook “Sei di Tramonti se…”. Una storia che dura da quasi 600 anni, dunque, per una strada costantemente oggetto di critiche dai residenti viste le condizioni in cui versava fino a pochi mesi fa.

La strada provinciale 2, che attraversa il Valico di Chiunzi, è l’unica strada “percorribile” per raggiungere i comuni della Costiera Amalfitana, in alternativa alla SS163 “Amalfitana”. Dal valico si dipartono due vie di collegamento, rispettivamente a sinistra di chi proviene da Corbara c’è la strada che conduce a Maiori, mentre a destra si va verso Ravello.

Si tratta di una delle principale vie d’accesso alla divina Costiera amalfitana dall’Agro Nocerino, ed offre dapprima un salita verso il verde, dopo una discesa dal verde al blu del mare incantevole della costiera tra le curve che pian piano fanno scoprire la meraviglia.