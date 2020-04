Storie di Covid-19, in India migliaia di tartarughe sulle spiagge abbandonate dai turisti.

India – Senza più turisti ad affollare le spiagge tornano le tartarughe. E’ successo in India, sulla spiaggia di Rushikulya (Odisha), dove la mattina del 22 marzo 2mila tartarughe femmina, della specie Olive Ridley (Lepidochelys olivacea), hanno invaso la spiaggia e, ad oggi, sono 70mila quelle che vi hanno nidificato. Un fenomeno ancor più straordinario se si pensa che questa specie era considerata in via di estinzione. Gli animali stanno tornando a occupare i territori dai quali noi esseri umani li avevamo ingiustamente cacciati, quando il coronavirus sarà sconfitto ricordiamoci di di avere rispetto degli animali e di non tornare a peccare di presunzione e arroganza nei loro confronti.

A cura di Luigi De Rosa