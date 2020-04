“Io, donna di quasi 65 anni, vedova da 17 e con 3 figli che ho dovuto mantenere da sola fin quando ognuno di loro non ha preso la propria strada. Una vita con tanti ostacoli e sacrifici ma il mio carattere, allegro e coraggioso allo stesso tempo, mi ha sempre aiutata a rialzarmi e ad andare avanti più forte di prima. Io, che sono una centralinista del 118, abituata quindi a rispondere a telefonate di persone disperate perché ogni volta serve immediatamente un’ambulanza, credevo di avere acquistato abbastanza tempra da poter essere pronta a tutto. Credevo. Fin quando, una ventina di giorni fa, un medico che prestava servizio presso di noi, è risultato positivo al Covid 19. A quel punto io e i miei colleghi siamo stati obbligati a fare il tampone e, con mio grande stupore, sono risultata anche io positiva. Ancora adesso sono incredula, perché ero completamente asintomatica e la notizia della mia positività ha fatto crollare la mia forza. Chiusa in casa, da sola, con uno dei miei figli che ogni giorno mi lasciava la spesa fuori la porta, con una psicologa che mi telefonava 3 volte al giorno per darmi un supporto morale ma, soprattutto con una paura folle. In Tv non si parlava d’altro che dei decessi per questo virus, io stessa quando stavo ancora al lavoro ho vissuto la disperazione dei medici e degli infermieri e temevo maledettamente per la mia salute, nonostante, come ho già detto, non avessi neanche un raffreddore! La splendida notizia, dopo 14 giorni di quarantena, l’ho ricevuta stamattina perché, finalmente, al tampone sono risultata negativa. Ciò che ho vissuto, però, mi lascerà un segno a vita e mi farà amare sempre di più la mia famiglia, i miei splendidi nipoti che finora ho potuto solo videochiamare e che non vedo l’ora di riabbracciare! Il coronavirus è un mostro che ha portato via tanta gente ma, per me che ero asintomatica, è stato un insegnamento di vita. I beni materiali, le arrabbiature per sciocchezze, come spesso succede, non sono niente! I veri valori sono altri, l’importante è accorgersene prima che sia troppo tardi!”. R.A. che è uscita vittoriosa dal Coronavirus e ha deciso di condividere la sua storia con noi di Positanonews.