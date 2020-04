“Stop alle tasse e mutui”: la proposta degli imprenditori turistici

Confcommercio – Federalberghi Salerno e Consorzio Cilento di Qualità hanno fatto un punto in videoconferenza per puntare ad avere forme di sostegno del reddito di quei dipendenti regolarmente assunti nella stagione 2019, per coprire finanziariamente almeno l’80% del reddito e garantire il mantenimento della forza lavoro delle aziende. Viene chiesta – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – anche la cancellazione di Imu e Tari per quest’anno e una sospensione delle rate dei mutui in corso per riprenderle dal 30 settembre 2021. A questo, si aggiunge l’apertura di linee di credito per ottenere liquidità, nelle forme di mutui a tassi ridotti.