Stasera i risultati di oltre 50 Tamponi in Costiera amalfitana per i casi di Amalfi e Maiori. A Positano uno. Reale “Rispettiamo le regole e ce la faremo”

Un grande ed efficiente lavoro dell’ASL e degli amministratori di tutta la Costiera amalfitana che sono coordinati ora più che mai in questo momento di emergenza. Tanti tamponi significa tanta efficienza, significa aver ricostruito la rete dei contatti, significa individuare eventuali sospetti e bloccare sul nascere qualsiasi possibile trasmissione del contagio già da ora, visto che tutte queste persone si sono messe in isolamento volontario, una quarantena di responsabilità. Da ammirare questa efficienza che ci ha sorpreso anche con i tempi. Già questa sera ci saranno i risultati.

Sono oltre 50 i tamponi che si sono fatti in Costiera amalfitana dopo i casi di Amalfi e Maiori, entrambi i casi con contagi trasmessi dall’esterno, come abbiamo scritto sin dall’inizio. Ieri poi abbiamo saputo di un terzo contagio di una donna di Conca dei Marini in una struttura sanitaria, si trova fuori provincia di Salerno e non vede i familiari da un mese. Tutti casi che non sono nati in Costiera amalfitana, come d’altronde è successo nel resto della Campania, dove i casi sono venuti da fuori, o dal Nord o da chi è venuto da un viaggio.

Inizialmente, come Positanonews aveva anticipato, erano una trentina i tamponi, poi arrivati a 39, ma si è superata la cifra dei 50. A differenza della Penisola Sorrentina dove i sindaci si sono organizzati con una precisa e dettagliata comunicazione e una Covid-map che va da Sorrento a Meta, e tutte le sere danno le informazioni dettagliate, qui non vi sono documentazioni ufficiali, e quindi ringraziamo le autorità alle quali doverosamente attingiamo le notizie per darle ai cittadini.

C’è anche un motivo di carattare elementare, finora la Costiera amalfitana non è stata toccata dal Coronavirus Covid-19, ed ancora oggi siamo ai limiti minimali, se si esclude Vietri sul mare, continua a Cava de’ Tirreni, che è ficina alle zone più colpite dell’Agro Nocerino – Sarnese, fino a tre giorni fa non c’era nessun caso, un evento eccezionale tanto da meritarsi l’attenzione del Corriere della Sera e dell’Huffington Post.

Ora i sindaci cominciano ad avere un rapporto diretto più incisivo anche sui social network , su Facebook in particolare, abbiamo fatto varie dirette col sindaco di Positano Michele De Lucia, ieri in diretta ha comnciato i suoi appuntamenti il sindaco di Amalfi Daniele Milano, ogni sera su Positanonews in diretta facciamo il punto della situazione alle 22, prima era alle 20, orario per il quale si hanno tutti gli aggiornamenti completi e parliamo anche di altro, turismo e colloqui col cittadino .

Dunque abbiamo sentito Andrea Reale , sindaco di Minori, ma anche referente per la sanità per la conferenza dei sindaci della Costa d’ Amalfi “I tamponi sono arrivati a superare i 50, i risultati ci saranno questa sera”, stando a quanto ci riferisce il sindaco Reale.

Più di 20 di tamponi a Maiori, poi il Comune dove ci saranno più tamponi è Amalfi, Minori, Tramonti, Conca dei Marini e uno a Positano.

“Si tratta di un operatore sanitario – ha detto il sindaco Michele De Lucia -, in buona salute, si è messo subito in isolamento volontario. Stasera stessa daremo gli aggiornamenti ai cittadini. Ringrazio tutti per quello che stanno facendo, la risposta del sistema sanitario è stata immediata e ci rassicura”

Sono stati effettuati i tamponi faringei a domicilio e inviati ai laboratori dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni e Ruggi d’Aragona di Salerno.

“Siamo sereni . Nessuno può essere immune dal virus , ne siamo consapevoli e ci siamo organizzati, ringraziando a Dio, ai cittadini rispettosi delle ordinanze, e alle forze dell’ordine, volontari e chiunque si sia adoperato, la Costiera amalfitana non ha avuto gravi ripercussioni, ma bisogna fare attenzione – dice Andrea Reale a Positanonews – , rispettare le direttive del Governo Conte e del Governatore della Campania Vincenzo De Luca, informeremo i cittadini sull’evoluzione delle cose raccomandando a tutti la massima attenzione. Rispettiamo le regole e ce la faremo”

Precisiamo che i dati, a differenza di quanto avviene nella vicina Penisola Sorrentina, non vengono pubblicati sui profili istituzionali dei comuni, cerchiamo di raccoglierli da fonti autorevoli come i sindaci ma cerchiamo di aggiornarli.