Stasera l’ultima puntata di “Doc-nelle tue mani”, poi sospese le riprese per il coronavirus Tra i programmi TV di stasera c’è il quarto e ultimo appuntamento con la fiction “Doc – Nelle tue mani” su Rai Uno e “Dritto e rovescio” su Rete 4.

La fiction di Rai Uno con Luca Argentero subisce uno stop a causa dell’emergenza coronavirus che ha costretto alla sospensione delle riprese. Gli episodi successivi andranno in onda in autunno

Tra i film di stasera 16 aprile 2020 vi segnaliamo “Captain America: Civil War” su Rai Due e “Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo” su Canale 5.

Vediamo cos’altro c’è stasera in TV sui canali Rai, Mediaset e Sky.

Rai Uno

21.25 – Doc: Nelle tue mani (Serie Tv)

Quarta e ultima puntata della fiction Rai con Luca Argentero “Doc – Nelle tue mani”. Le riprese della serie sono state interrotte a causa dell’emergenza Coronavirus. In onda questa sera il settimo e ottavo episodio: ‘Like’ e ‘Il giuramento di Ippocrate’.

Rai Due

21:20 – Captain America: Civil War (Film d’azione)

Dopo la battaglia contro Ultron, i Vendicatori sono costretti a fare i conti con gli stati nazionali che li vogliono non più indipendenti ma sotto il controllo dei governi. Gli Avengers si dividono: Captain America è deciso a mantenere l’indipendenza delle loro missioni, Iron Man è favorevole ad un accordo. Lo scontro è inevitabile.

Rai Tre

21:20 – Il mostro (Film commedia)

Una serie di omicidi sconvolgono la periferia romana. Sulle tracce dell’assassino, definito “il mostro”, c’è la polizia che, per una serie di equivoci, sospetta di Loris (Roberto Benigni), un innocuo quarantenne disoccupato.

Rai Movie

21:10 – Elle (Film thriller)

Elle è la proprietaria di una società che produce videogiochi, una donna dura sia nel lavoro che nella vita privata. Una sera viene aggredita e violentata nella sua casa da un uomo con viso coperto. Non denuncerà la violenza ma inizierà da sola ad indagare sull’identità del suo aggressore.

Rete 4

21:25 – Dritto e rovescio (Programma d’approfondimento)

Paolo Del Debbio conduce una nuova puntata del programma di approfondimento di Rete 4 “Dritto e Rovescio”. Con nuovi ospiti in studio e servizi, si continua a discutere della situazione italiana, tra emergenza e accordi europei.

Canale 5

21:20 – Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo (Film d’avventura)

Capitan Jack Sparrow è imprigionato nello scrigno di Davy Jones. Will, Elizabeth e Barbossa si recano a Singapore dal capitano Sao Feng per ottenere le carte nautiche necessarie per salvare Jack. Intanto, il temibile Lord Beckett, insieme a Davy Jones, sta dando la caccia a tutti i pirati. Per sconfiggerlo, sarà necessario radunare tutti i nove Pirati Nobili.

Italia Uno

21:20 – Momentum (Film thriller)

Alex, abile e spietata ladra, viene convinta da un suo ex compagno a fare un ultimo colpo per rubare dei diamanti. In realtà, il vero obiettivo è una misteriosa chiavetta usb. La rapina fallisce e Alex diventa bersaglio di un’associazione criminale, pronta a tutto per ottenere quella chiavetta.

La5

21:10 – 27 volte in bianco (Film commedia)

Jane è una giovane e romantica ragazza, con la passione per i ricevimenti nuziali e in attesa del suo lieto fine. Costretta sempre al ruolo della damigella e mai a quello della sposa, Jane è segretamente innamorata del suo capo George. Qualcosa in Jane cambia quando sua sorella Tess riesce a conquistare il cuore del suo amato George e Jane si ritrova, per l’ennesima volta, a vestire di nuovo i panni della damigella.

La7

21:15 – Piazzapulita (Programma d’approfondimento)

Su La7 una nuova puntata di “Piazzapulita”, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli e che analizza l’attualità sociale ed economica del nostro paese.

TV8

21:00 – La notte dei record (Talent Show)

Enrico Papi conduce il quarto appuntamento con il talent show “La notte dei record”. Con focus sui Guinness World Record, in questa puntata nuovi concorrenti saranno pronti a sfidare se stessi per ottenere il tanto agognato record mondiale.

Sky Cinema Uno

21:15 – Ma (Film horror)

Sue Ann è una donna sola che stringe amicizia con un gruppo di adolescenti quando, un giorno al supermercato, accetta la richiesta di uno di loro, Meggie, di acquistare alcolici per loro. La donna offre ai ragazzi la possibilità di fare baldoria nella sua cantina. L’ospitalità di Sue, però, si trasforma ben presto in una vera ossessione.

