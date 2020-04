A Staffarda arrivano i pipistrelli ma niente paura!

A Staffarda nel cuneese dove sorge anche una splendida abazzia quella di Santa Maria, uno dei grandi monumenti medioevali del Piemonte, con la primavera sono arrivati i pipistrelli. Per la precisione 1200 femmine di due specie Vespertilio maggiore (Myotis myotis) e Vespertilio minore (Myotis blythii ). Secondo l’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) nessun coronavirus potenzialmente dannoso per l’uomo è stato isolato in Italia o nell’uomo nei pipistrelli. Quella di Staffarda è una delle colonie di chirotteri più importante d’Europa e gli esperti ribadiscono che non c’è nulla da temere.

(foto tratta dal web, fonte “L’Extraterrestre ediz. Del 9 aprile 2020)