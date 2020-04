Sport. Torneo BeSports serie B: molto male la Juve Stabia, vola in cima alla classifica il Benevento.

Continua il torneo di BeSports serie B, arrivato ormai alla 7° giornata di campionato, che vede degli importanti ribaltoni: domenica nera infatti per la Juve Stabia che passa dalla prima posizione in classifica addirittura alla posizione play-off insieme alla Cremonese. Le Vespe hanno ottenuto solo 2 punti, grazie a 2 pareggi nelle ultime 4 gare disputate. Volano invece in cima due grandi protagoniste della lega, Cosenza e Benevento che si sono piazzate entrambe in prima posizione con 26 punti.