Che spiaggia sarà a Positano, Praiano e Sorrento. Il servizio di Diritto e Rovescio su Rete 4 incentrata sul turismo . I problemi degli stabilimenti balneari in vista dell’estate vanno in prima serata su Rete 4. Questa sera, alle ore 21.30, la trasmissione “Diritto e rovescio” condotta da Paolo Del Debbio ha analizzato i possibili scenari in vista della prossima stagione, in cui anche in spiaggia occorrerà rispettare adeguate misure di sicurezza per evitare il diffondersi del coronavirus covid-19 con servizi e interviste in Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina. La conclusione? Non verrà nessuno o quasi e speriamo che almeno i residenti si possano fare il bagno…