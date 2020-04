Spiagge. A Santa Maria Cilento una postazione ogni 5 metri, a Maiori in Costa d’ Amalfi vigili e droni fra i bagnanti

SALERNO – Costiera Amalfitana e Cilento si preparano alla Fase 2 del coronavirus Covid – 19 oramai il dopo quarantena è alle porte. Un piano spiaggia dettagliato contenente tutte le indicazioni necessarie per salvare la stagione balneare 2020. A stilarlo è stato il comune di Santa Marina, paese del Cilento che era già balzato agli onori della cronaca dopo che il sindaco Giovanni Fortunato aveva coniato la «moneta della solidarietà» per sostenere i suoi cittadini in questa fase d’emergenza sanitaria. Adesso, scrive Luca Marconi sul Corriere del Mezzogiorno, edizione della Campania da Napoli del Corriere della Sera, lo sguardo dell’amministrazione è rivolto al turismo balneare. Le spiagge della frazione di Policastro Bussentino, infatti, sono molto ambite durante la stagione estiva.

Secondo il vademecum, saranno gestite dall’Ente, saranno supervisionate da un addetto e dotate di doccette e servizi minimi. Ogni area verrà dotata di postazioni balneari, contrassegnate e numerate, e saranno collocate a una distanza minima di cinque metri l’una dall’altra.

All’ingresso di ogni area sarà predisposto un unico varco di accesso, dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale.All’arrivo gli utenti dovranno fornire un documento d’identità e saranno registrati in un apposito registro, dove verrà annotata anche la temperatura corporea.

Ogni postazione potrà ospitare fino a un massimo di quattro adulti o sei nel caso in cui si parli dello stesso nucleo familiare.

Il Comune ha provveduto a regolamentare anche l’attività diportistica, le aree demaniali destinate ad altri usi e l’area bar e ristoro. In quest’ultimo caso dovrà essere garantita la distanza interpersonale.

«Questo piano spiaggia vedrà impegnato in prima linea il Comune, al fine di garantire l’attivazione della macchina turistica in assoluta sicurezza e secondo le disposizioni di distanziamento sociale, già previste per il controllo dell’attuale situazione pandemica» ha spiegato il sindaco Giovanni Fortunato. «L’intento è garantire sia i diritti economici delle attività di iniziativa privata, che quelli dei cittadini che non possono sostenere i costi legati ai servizi balneari. Il mio auspicio è che anche gli altri sindaci dei comuni rivieraschi di tutta Italia, applichino questo tipo di piano mirato alla gestione delle spiagge in questo periodo di emergenza sanitaria».

Così invece a Maiori. Piantane per ombrelloni distanziate di qualche metro, spiagge a numero chiuso, vigili tra i bagnanti per il controllo del rispetto delle norme e sorveglianza. Nel Comune di Maiori, il più grande della costiera amalfitana con un tratto di spiaggia di oltre un chilometro di cui il 30% libere, il sindaco assicura che «non ci saranno tratti di arenili incustoditi e la città balneare è già pronta a ripartire, in attesa delle indicazioni nazionali».

«Con tutti i sindaci della costiera abbiamo previsto una app per la prenotazione di lettini, ombrelloni e tavoli al ristorante – spiega Antonio Capone, primo cittadino – . E le spiagge libere, seppurea numero chiuso, saranno accessibili a chi vorrà. Qui, oltre ad igienizzare puntualmente i luoghi, piazzeremo degli stalli posti secondo le distanze che saranno consentite: quando ognuno di questi sarà occupato con i singoli ombrelloni, la spiaggia sarà da considerarsi piena».

A Maiori gli agenti della polizia municipale «gireranno tra i bagnanti per il rispetto delle regole ed utilizzeranno anche dei droni per vigilare su eventuali assembramenti. Ma – spiega Capone – i gestori dei lidi privati si sono anche offerti di supportarci nella sorveglianza delle zone pubbliche con i loro bagnini. Contiamo anche nell’aiuto di personaggi sportivi e influencer che sui social possano promuovere i nostri territori balneari soggiornando da noi, ne abbiamo già ingaggiati alcuni».

Foto precedente al coronavirus