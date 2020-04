#SpencerTalks. Oggi pomeriggio si è parlato di turismo con Jan Gysbrechts, cargo station manager della compagnia aerea sudafricana Fly Airlink, Luca Vespoli, imprenditore alberghiero, e Roberto Pacillo responsabile dell’ufficio stampa della Basilica di San Francesco d’Assisi. Molto interessante, e condivisibile, l’intervento di Vespoli , per Positano e la Costiera amalfitana, che sintetizziamo “Il vero dramma sono i lavoratori, che hanno contribuito a far crescere le nostre aziende, non han alcun paracadute.” Lo Stato deve intervenire per gli stagionali del turismo , ed è su questa linea Vespoli. “Confido nel rimbalzo, tutte le cancellazioni che abbiamo avuto hanno una particolarità, tutti ma proprio tutti non vedono l’ora di poter tornare” E il ritorno alla riapertura? “Siamo di fronte ad una situazione nuova rispetto alla quale non possiamo dire quando e come riapriremo, sicuramente seguendo linee e modalità dettate dall’OMS alle quali già mi sto orientando con le nostre imprese. Noi con il nostro turismo della Costa d’ Amalfi ci faremo trovare pronti al meglio..” Poi passaggi sul turismo in generale e se sceglieranno altre località ” Il nostro turismo si lega molto con gli americani, il fattore umano che trovano da noi non è facile trovarlo altrove”

Vi invitiamo a sentirvi la diretta che , fra tanti interventi fatti sul turismo in questo periodo, noi di Positanonews abbiamo trovato molto interessante