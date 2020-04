Speculazione sulle colombe e uova di Pasqua: prezzi quadruplicati, soprattutto online

I prezzi delle colombe e delle uova di cioccolata online sono alle stelle, con rincari addirittura fino al +168%. Lo rende noto Federconsumatori definendo “necessaria ed urgente” un’attività di contrasto alle speculazioni e sottolineando che “la Pasqua si svolge quest’anno in un momento delicato e doloroso per il Paese, in piena emergenza coronavirus”. L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha monitorato i costi relativi ai prodotti caratteristici, prestando particolare attenzione ai prezzi applicati online, visto il forte ricorso a questo tipo di acquisti nell’attuale periodo di quarantena.

Attenzione agli acquisti on-line, in Rete gli incrementi maggiori

Ma è online che si rivelano gli aumenti più forti e le speculazioni più spinte: una colomba normale online costa 19,90 Euro, a fronte dei 9,69 Euro di una buona colomba classica presso un negozio o un supermercato (con un aggravio del +105%).

Ma, sempre online, si trovano colombe pasquali vendute anche a 29,99 Euro.

Lo stesso vale per le uova di Pasqua, vendute online con rincari di oltre il 37%, che raggiungono anche il +168%. Una forma di speculazione particolarmente grave, quest’ultima, che lucra proprio sulla distanza e sul desiderio, da parte di parenti e amici, di far recapitare a casa, soprattutto per i più piccoli, le uova di cioccolata. Vista la spiccata tendenza alla preparazione dei prodotti fatti in casa molti cittadini ci segnalano, inoltre, un aumento ingiustificato del lievito di birra e dei lieviti in generale.

Dati forniti dal sito web di Agi.