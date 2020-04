Spadafora: “abbiamo un piano per riprendere lo sport a maggio”.

Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha annunciato di pensare ad un piano straordinario per far ripartire il campionato a maggio quando, cioè, presumibilmente, dovremmo essere usciti dall’emergenza Coronavirus. Nella giornata di ieri il ministro ha incontrato in videoconferenza i rappresentanti degli enti di promozione sportiva, mentre domani sarà la volta dei presidenti di 5 grandi federazioni sportive. Il Governo per ora ha stanziato 50 milioni di euro per aiutare i collaboratori delle strutture sportive di base, lavoratori che non sono iscritti all’INPS o non sono dipendenti ma che i cui compensi sono al di sotto dei 10 mila euro lordi annui. L’invito agli atleti per ora, è sempre quello di non uscire per i prossimi giorni e di non allenarsi in alcun tipo di struttura!