E’ partito stamane il banco alimentare “SORRENTO CI STA”. Ci troviamo al Teatro Tasso per documentare in diretta l’iniziativa, o meglio, provare a documentare, vista l’enorme commozione sul volto di tutti. E’ davvero doloroso vedere una grande città come Sorrento, patria del turismo, in ginocchio a causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus. Numerose famiglie al ritiro dei generi alimentari, grazie a più di un centinaio di persone tra volontari, assessori, minoranza e ristoratori.

Il pacco è composto da prodotti alimentari essenziali sulla scorta di un paniere elaborato dai ristoratori e dai cuochi sorrentini nel rispetto di criteri nutrizionali e dell’alimentazione.

Il banco sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12 restando chiuso nella sola giornata della domenica.

È prevista anche la consegna a domicilio solo di fronte a comprovate esigenze del richiedente, restando la regola del ritiro del pacco presso la sede del Banco. All’atto del ritiro del pacco dovrà essere sottoscritta una ricevuta.

Preziosa iniziativa partita da Fondazione Sorrento, la Cooperativa Tasso, la Alilauro Gruson spa, il Supermercato Pollio srl, Federalberghi Penisola Sorrentina ed i Ristoratori Sorrentini hanno deciso di costituire il banco alimentare.