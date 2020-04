Sorrento. Il turismo dopo il coronavirus. Milano: “Ultimo a riprendere, pensare a soluzioni concrete”

Sorrento. Il turismo dopo il coronavirus. Interessante il post di Gaetano Milano presidente della Fondazione Sorrento: “Non so perché ma, in vecchiaia ,mi sto scoprendo ecumenico nel mio modo di fare e chi mi conosce sa che non sempre è stato così. Sto pensando a quando ripartirà il nostro territorio:a pensar bene nella filiera produttiva il turismo,di cui noi viviamo(piaccia o non piaccia) sarà l’unico settore che riaprirà le porte ma non produrrà alcunché perché mancherà la materia prima:i visitatori,i turisti e questa mancanza speriamo non totale potrebbe durare per tutto il 2020. Questa semplice osservazione pone tre tipi di problemi e tre proposte:1)le aziende tutte avranno bisogno di liquidità immediata secondo me attivabile con il sistema bancario che consenta l’accesso ad aperture di credito in proporzione al reddito prodotto nel 2019,garantito da enti pubblici,con interessi al minimo è da rimborsare in un tempo minimo di otto anni;2)un sistema contributivo agevolato per le stesse imprese variabile e collegato:io imprenditore quando riapro beneficerò di un cuneo fiscale al 50%nel periodo sino ad ottobre, elevabile al 100% nei mesi di novembre e dicembre a condizione che io imprenditore stia aperto a novembre e dicembre e garantisca la piena occupazione del 2019:in questo modo si incentiva la cd.destagionalizzazione,si garantisce il periodo minimo per accedere alla NASPI per i lavoratori,ed io imprenditore ammortizzerò anche il peso di quella liquidità di cui ho beneficiato;3)in questo circolo virtuoso manca il terzo elemento , il turista:interessante è la proposta dell.on.le Boschi di dare un voucher di 500,00 per gli italiani che vorranno andare in vacanza nel 2020.Dovranno scegliere mete italiane,starà a noi farci trovare pronti in termini di immagine,promozione ed iniziative per “concorrere”rispetto alle altre località italiane e qui è nostro dovere non farci trovare impreparati.”