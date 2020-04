Sorrento, tante persone in fila per il pasto offerto al Tasso: è polemica. “Violata privacy”

Tantissime persone in fila per il pasto offerto da alcuni imprenditori al Teatro Tasso di Sorrento e si scatena la polemica. In questi giorni sono centinaia i sorrentini bisognosi che si stanno recando a prelevare un pasto.

Massimo Coppola ha giudicato negativamente la foto che è circolata e che vede tante persone in fila (la foto è stata da noi modificata per rispetto della privacy): “Si tratta di violazione della privacy e soprattutto di un mancanza di umanità nei confronti della gente che ha bisogno”, ha dichiarato Coppola.

Ma qualcuno, come Gaetano Milano, ha anche mostrato dubbi circa l’iniziativa: “Probabile che qualcuno abbia usufruito del pasto offerto senza averne realmente diritto. Ovviamente non è colpevolizzando che si ottiene qualcosa di positivo, ma facendo appello alla sua coscienza e ricordando che si sottrae un pasto a chi ne ha più bisogno. Confidiamo nella responsabilità delle persone”.

E’ iniziata, oltretutto, una piccola bagarre circa questa iniziativa: Ronca, della Cooperativa Tasso, così come Di Leva, Alilauro, hanno confermato in esclusiva a Positanonews come questa iniziativa non abbia alcuno scopo politico, ma sia stata portata avanti solo per i sorrentini.