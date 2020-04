Sorrento. Il supermercato Pollio per le famiglie bisognose: riempiamo il carrello della solidarietà!

Sorrento. I dipendenti del supermercato Pollio sono ogni giorno in prima fila ad assistere i clienti e a garantire il giusto servizio tramite ogni tipo di materiale di protezione per prevenire il contagio (mascherine, guanti, distanza di sicurezza). Oltre che esser stati tra i primi a contingentare gli ingressi per evitare assembramenti, i titolari del supermercato sorrentino hanno provveduto alla totale sanificazione di tutti gli ambienti dei locali e degli impianti di ventilazione.

Il supermercato Pollio è ormai sinonimo di qualità, trasparenza e affidabilità, anche nelle situazioni di emergenza sanitaria. Più di cinquant’anni di storia, fiducia, novità e splendide iniziative. Tra queste vi è anche l’ultima del carrello della solidarietà, così come per il supermercato TreEsse a Piano di Sorrento.

Per partecipare al fianco del supermercato Pollio e dell’Unità Pastorale delle Parrocchie di Sorrento nel sostenere le famiglie meno abbienti, si può comprare qualcosa in più fra i generi alimentari essenziali o a lunga conservazione e, una volta pagati alla cassa, li si può lasciare nell’apposito cesto di raccolta. Gli alimenti potranno essere ritirati direttamente da chi ne ha bisogno.

Anche se lontani, così “Restiamo Uniti”!