Sorrento. Sui servizi sociali è la città che investe più. E’ il momento di fare fronte comune

Sorrento . C’è un grosso investimento sul sociale da parte del Comune di Sorrento e bisogna dargliene atto, un lavoro enorme in questo momento di non facile gestione rispetto al quale bisognerebbe far fronte comune. Abbiamo pubblicato tutti gli esercizi commerciali che hanno aderito ai buoni spesa. La protezione civile impegnata con i giovani, il COC che si riunisce tutti i giorni per affrontare i mille problemi che si presentano. Non è semplice gestire questa situazione imprevista e imprevedibile della Pandemia da Coronavirus Covid-19, e i problemi non mancano, non mancheranno, gli equivoci, i fraintesi, gli scontri politici, legittimi sempre, però è il momento di fare fronte comune, oggi un nuovo caso di positività al virus, i problemi sono tanti, ma Sorrento ce la farà