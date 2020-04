Sorrento, il sindaco Cuomo si affida a Michele Bernardo: sarà lui l’esperto incaricato a gestire la fase 2

A Sorrento si pensa alla ripresa, ed il sindaco Giuseppe Cuomo ha già pronta una soluzione per gestire la fase 2 di questa emergenza coronavirus. Come riportato oggi da Metropolis, il superesperto dell’amministrazione Cuomo sarà Michele Bernardo, ex assessore al bilancio del comune di Sorrento. Un piano per recuperare i quasi due mesi di arresto delle attività commerciali e turistiche nella Città del Tasso, sarà operativo sotto la supervisione dell’expertise di Bernardo, noto commercialista che all’Università Bocconi di Milano, ha tenuto anche un focus sulle riorganizzazioni aziendali. Obiettivo del comune di Sorrento per allievare la ripresa economica dei suoi cittadini sarà infatti fornire prioritariamente liquidità alle aziende, rivedere i tributi, allungare la stagione turistica: un operazione che avverrà facendo una spending review sulle voci superflue, ma che servirà anche ad aumentare i servizi alla persona per i sorrentini nel post-crisi covid. Nelle scorse settimane secondo indiscrezioni di Positanonews, Michele Bernardo sarebbe indicato per essere futuro vice sindaco proprio con Giuseppe Cuomo.