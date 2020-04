Sorrento. Scoop di Filly Vicidomini, lettera anonima su Mr 5000. La denuncia di Michele Scannapieco . Filly Vicidomini , giornalista originaria di Lettere sui Monti Lattari, che ha al suo attivo varie collaborazioni prestigiose, ora sta al Mattino, ma ha anche collaborato con Positanonews , il primo quotidiano online della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, primo a nascere , fra i quotidiano online locali nativi infraprovinciai fra l’area di Salerno e Napoli nel 2005, ma non si ferma qui, Il Mattino, la web TV FdmTV, e altre esperienze giornalistiche, caparbia, preparata, attenta, grintosa ed impavida, ebbene la Vicidomini ha scoperchiato una vicenda che è arrivata all’attenzione della procura della Repubblica di Torre Annunziata , a scatenare una vera e propria guerra mediatica Michelangelo Scannapieco prima con manifesti e camper anche sotto il Comune e anche durante le Giunte dell’amministrazione Cuomo, poi con whtasapp tutti i giorni, anche durante la quarantena da Coronavirus Covid-19, a tutt’oggi non si sa nulla, la denuncia ha avuto seguito? E’ stata archiviata? Vi è stata assoluzione? Insomma è colpevole o è innocente il funzionario davanti ai tribunali? Giornali e blog, persino pagine facebook, molto attenti a ogni minima cosa in Penisola Sorrentina, in questo caso non parlano da mesi, silenzio di tomba, salvo appunto Scannapieco che non si arrende, e la giornalista Filly Vicidomini che ha fatto un vero e proprio reportage. Ecco il suo articolo sul blog omonimo . A parlare è Michelangelo Scannapieco, cittadino del comune di Sorrento: “Ho subito dieci anni di estorsioni. Richieste di denaro continue, di regali, per un valore complessivo di circa 70 mila euro. Pagavo questi soldi ad un noto impiegato comunale della mia cittadina per fare sì che non venisse abbattuta la mia casa. Quest’uomo è soprannominato “Mr 5000″ perché cinquemila euro è la somma di denaro che richiede di volta in volta a chiunque, nel mio territorio, si ritrovi in una situazione come la mia.” Una testimonianza agghiacciante quella di Michelangelo Scannapieco, che circa un anno e mezzo fa decide di ribellarsi e di trascinare in tribunale il suo estorsore.

L’inizio della storia

“Si presentò a casa mia dieci anni fa, quando avevo a mio carico una ingiunzione di abbattimento – racconta Michelangelo Scannapieco – mi spiegò che era disponibile ad aiutarmi, si è finto un amico e da allora ho pagato tangenti per dieci anni. Le sue richieste si facevano sempre più cospicue. Gli ho pagato le spese di abiti, scarpe, una riparazione alla sua auto che ammontava ad una somma consistente, gli ho pagato persino un intervento chirurgico. Un giorno mi chiese una motocicletta dal valore di circa 12 mila euro, è stato il mio unico no nel corso di tanti anni. Non mi potevo permettere quella somma. Da quel momento non mi rispose più al telefono. Da lì iniziarono a piovere a mio carico continui controlli edilizi. Mi minacciò del fatto che a casa mia sarebbero arrivate le ruspe. Da lì avemmo una colluttazione fisica e a seguito di ciò decisi di denunciare tutto alle autorità. Il comune aprì una azione disciplinare e dopo aver ascoltato ambo le parti decise di sospenderlo per cinque giorni e di sollevarlo dall’incarico. Adesso si occupa di altre mansioni.”

La lotta per la giustizia

Michelangelo sostiene di non aver mai ricevuto giustizia fino a questo momento: “Il comune non può insabbiare la vicenda semplicemente sospendendolo per cinque giorni e riconvertendo la sua mansione. Anzi, dopo poco tempo ha ricevuto una posizione organizzativa, meglio retribuita, indignando tutta la popolazione della penisola.” Sì, perché Michelangelo sostiene di non essere l’unico ad aver subito estorsione: “Esistono altre denunce a suo carico. Tutto il popolo della penisola sa di cosa sto parlando e si è indignato per il comportamento passivo delle autorità e del comune. Tuttavia io credo nella giustizia e sono sicuro che prima o poi farà il proprio corso.” Di fatto sono innumerevoli le reazioni ai post facebook di Michelangelo Scannapieco, nei quali denuncia la vicenda, e la cittadinanza lo sostiene con commenti e like visibili al pubblico. Ad esempio questo commento:

Evidentemente se l’amministrazione, fino ad ora non ha preso provvedimenti, si dovrebbe supporre che l’impiegato colpevole ha in mano segreti innominabili contro più amministratori, il ché impedisce di aprire una serie di indagini. Altra spiegazione non c’è. Quello che più stupisce è la mancanza di apertura di un’indagine , contro ignoti, dalla Magistratura.”

Un procedimento penale ci sarebbe, a carico del dipendente comunale, e sarebbe quello prodotto dalla denuncia di Scannapieco. Allo stato attuale risulterebbe ancora pendente.

Il camion con scritto “Attenti a Mr 5000” – la protesta contro il comune

Michelangelo, lo scorso 5 dicembre, ha ammesso pubblicamente di essere stato lui stesso a noleggiare il camion pubblicitario che ha fatto il giro di tutta la penisola, con su scritto “Attenti a Mr 5000”, creando non poco scalpore. “Sono io l’autore del manifesto: protesto finché non verranno presi provvedimenti contro quel dipendente comunale.- ha dichiarato in questo articolo a Il Mattino – ha messo in ginocchio decine di cittadini sorrentini con le sue richieste estorsive» e poi ancora, sempre dallo stesso articolo, «Non è una pubblicità, ma un messaggio ben preciso indirizzato a quel dipendente comunale, ma anche all’amministrazione e al sindaco Giuseppe Cuomo che non hanno preso i dovuti provvedimenti per bloccarlo». Di fatto il camion ha sostato per molto tempo presso gli uffici pubblici della città di Tasso. Continua poi così l’articolo a firma di Dario Sautto:

La protesta di Scannapieco ha destato l’attenzione in tutta la Penisola Sorrentina, ma non solo. I vertici regionali e nazionali di Forza Italia stanno studiando una interrogazione parlamentare sul caso, già arrivato all’attenzione di alcuni deputati nei mesi scorsi. In silenzio invece gli amministratori comunali, sindaco Giuseppe Cuomo in testa, di fresco passaggio alla Lega: la consegna è il no comment. L’ideatore dell’insolito manifesto di protesta, però, promette che quella di ieri mattina è solo una «prima puntata». «Sto organizzando un gazebo in piazza con interpreti per i tanti turisti stranieri che vengono in vacanza a Sorrento per spiegare a tutti questa vicenda assurda che colpisce decine di residenti della città. Attraverso i social aggiunge sto raccontando le storie delle tante persone diventate vittime di quel dipendente comunale, che continuerò a raccogliere finché non avremo giustizia. Ho già in programma altri manifesti pubblicitari da far girare per le strade e sono pronto, quando saranno concluse le indagini della Procura di Torre Annunziata, anche a mettere il volto e il nome dell’uomo che ho più volte denunciato. Dopo anni di soprusi conclude Michelangelo Scannapieco siamo stanchi di subire la sua prepotenza».

La lettera anonima giunta ieri alle autorità: permessi illeciti, assenteismo, tangenti e lavori presso la propria abitazione pagati dal comune

“La lettera anonima è stata rinvenuta il giorno 15 aprile nella mia casella postale. La lettera conteneva delle informazioni chiave contro Mister 5000, su tutte le sue attività illecite. – dichiara Michelangelo – Ho subito informato le autorità e consegnato la lettera alla magistratura, e l’ho inviata, per conoscenza, a tutti gli enti compreso il mio comune, dove lavora proprio Mr 5000. Nella giornata di ieri è giunta a tutti i destinatari.” Nella lettera sono denunciati:

Elenco dei vari permessi, dalla dubbia legittimità, rilasciati a talune attività ristorative e a privati

Non rispetto della cronologia delle prartiche

Cambio di destinazione d’uso illegittime

Imposizione di una determinata ditta edilizia alla popolazione del territorio

Situazione di conflitto di interess:i in quanto la moglie sarebbe stata il tecnico di parte degli immobili che sequestrava

Imponeva alla popolazione anche dei tecnici del settore

Rilascio dei permessi durante i giorni di chiusura del comune

il testo denuncia che lui stesso avrebbe denunciato gli abusi da lui stesso consentiti per poter chiedere altre tangenti

Una volta attivato il processo giudiziario a carico del mal capitato, mr 5000 si faceva pagare per non presentarsi in tribunale a testimoniare il sequestro, al fine di favorire la prescrizione della causa

Assenteismo sul lavoro, coperto da un collega che, sempre secondo la lettera, sarebbe attualmente da lui aiutato a coprire un abuso

Da questa lettera si evince la complicità della moglie, soprannominata “Miss 28000”, immaginabile intuire il perché

Sempre secondo la lettera, Mister 5000 avrebbe usufruito dei servizi di una azienda che stava svolgendo lavori pubblici, e quindi retribuita dal comune, per fare sì che lavorasse presso una sua proprietà immobiliare. Tanto è vero che la lettera si conclude con le parole “In pratica i lavori a casa glieli ha pagati il comune.”

Insomma, sono questi i punti salienti della lettera che è giunta ieri all’amministrazione comunale di Sorrento. Una vera e propria bomba. Non resta che attendere che la legge faccia il proprio corso.