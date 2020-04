Sorrento, Rosario Fiorentino: “Lavoratori stagionali del turismo in grave difficoltà” – VIDEO

Tra i vari personaggi di spicco che abbiamo ascoltato a Sorrento, c’è anche Rosario Fiorentino, ex candidato sindaco, che da anni si occupa di sindacati. Le preoccupazioni si sono acuite in questo periodo maledetto e

“I famosi 600 euro non sono la soluzione, non risolvono il problema. Ci sono tantissime persone in difficoltà economica, mancanza di reddito, di stipendio, spesso di cassa integrazione. Ci sono tanti settori completamente esclusi dai provvedimenti che ha preso lo Stato, come gli autisti – ha dichiarato Fiorentino –

Col mio lavoro sento storie gravissime… Dico a chiare lettere che, innanzitutto, gli albergatori devono fare la loro parte: bisogna sostenere i lavoratori in difficoltà. Ci vuole un fondo destinato ai lavoratori stagionali del turismo. Ci vuole un tavolo di collaborazione in cui vengono pianificati i tavoli occupazionali

L’intervista completa dal minuto 20,50 circa: