Sorrento. Ronca e Di Leva “Ci dissociamo da eventuali strumentalizzazioni del Banco Alimentare, abbiamo aderito come sorrentini”

Sorrento. Un chiarimento sul Banco Alimentare da parte di due imprenditori della Città del Tasso, Alfonso Ronca, della cooperativa Tasso, e Salvatore Di Leva, dell’Alilauro “Ci dissociamo da eventuali strumentalizzazioni politiche – precisa Ronca -, io e il presidente Di Leva abbiamo aderito come sorrentini, perchè ci sentiamo parte integrante del tessuto sociale della città, aderendo a una iniziativa indipendente dalla politica, con la Fondazione Sorrento e la Federalberghi, non ci teniamo a farci nessuna pubblicità su questo. Anche le nostre aziende sono in difficoltà, la logica dei prestiti favorisce solo le banche e non ci da sostegno reale. Abbiamo famiglie in cassa integrazione, dipendenti che non sono rientrati nei sussidi, situazioni difficili e drammatiche, inoltre le prespettive per il turismo per quest’anno sono pari a zero. Quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto solo per la città”