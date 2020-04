Sorrento, il re del “by night” Federico Iaccarino sull’emergenza: “Difficile riaprano i locali questa estate” -VIDEO

Sorrento. Abbiamo voluto ascoltare il re del “by night” in penisola Sorrentina, il grande Federico Iaccarino. Federico è una figura molto nota sul territorio; si occupa di intrattenimento e organizzazione di eventi quasi mezzo secolo. E’ ricordato da molti come il più grande organizzatore e gestore di eventi e locali in Penisola Sorrentina.

In un momento così delicato e particolare, era importante ascoltare anche la testimonianza di un rappresentante di un settore che ha subito una brutta botta a causa dell’emergenza Coronavirus, al pari di tanti altri settori.

“Ripartire? La vedo dura – ha dichiarato – La situazione la conosciamo un po’ tutti tramite i media, il problema è che assembramenti pare siano vietati non solo ora ma anche nel periodo estivo. Ho gestito probabilmente i locali più rappresentativi della Penisola Sorrentina e un po’ d’esperienza ce l’ho: credo che la riapertura per questa estate sia difficile.

La speranza è che le cose cambieranno nel corso dei mesi, da qui a giugno, staremo a vedere. Ho ascoltato diversi amici imprenditori, i quali sono fermi e non hanno alcuna previsione. Basta pensare che Aponte ha ben 17 navi ferme in tutto il Mondo… I problemi non guardano soltanto il mio settore”.

L’intervista parte del minuto 29,51: