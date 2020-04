Sorrento. Quattro nuovi casi positivi al Covid-19

A Sorrento si registrano altri quattro nuovi casi positivi.

Di questi, tre erano già in isolamento, mentre una quarta persona è stata posta in quarantena.

Le loro condizioni, ha reso noto il sindaco Giuseppe Cuomo, non destano preoccupazioni.

Sale così ad undici il numero di sorrentini contagiati dal Covid-19 dall’inizio dell’epidemia.

“A loro, ai quali va tutta la solidarietà della nostra collettività – ha aggiunto il primo cittadino – e sopratutto alle loro famiglie, ricordo che è disponibile il servizio di spesa a domicilio, telefonando allo 0818074433, dalle ore 9 alle 12, dal lunedì al venerdì, ed un sostegno psicologico, attraverso il numero verde 800936630, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20”.