Sorrento, quali sono i servizi essenziali?

Alla luce di quanto annunciato nei giorni scorsi dal nostro presidente del Consiglio e ribadito dal Presidente della Regione Campania, nel decreto dove viene messa una pausa a tutte le aziende produttive di servizi non indispensabili, dopo più di una settimana a Sorrento abbiamo notato i dipendenti del verde pubblico della Penisola Verde che si trovano in strada, a tagliare prati, pulire aiuole, e addirittura effettuare la potatura di piante non curate da anni, ma ad oggi tutto questo per il comune di Sorrento risulta un bene primario?

In questo momento storico è indispensabile non mettere a rischio i lavoratori in primis e le loro famiglie.

In un periodo dove a tutti i cittadini viene richiesto di STARE A CASA, per quale motivo non si potrebbe avere un prato più alto?

Ora, dove anche il turismo è fermo, dove non abbiamo turisti che possano godere delle nostre bellezze, perché continuare mettere a rischio la salute di noi cittadini che cerchiamo di rispettare le regole e dei lavoratori in prima persona ?

In questo momento le risorse messe a disposizione per il rifacimento di aiuole, per renderle perfette, non possono essere messe a disposizione dei cittadini??

Lettera firmata